Quanto ao programa Adaptar, dirigido a micro e pequenas e médias empresas, “já esgotou a dotação para as micro empresas e está também muito próximo disso nas de pequena e média dimensão”, disse, acrescentando que “toda a gente percebeu que foi uma boa ideia”, pelo que continuarão a ser disponibilizados neste âmbito recursos às empresas.

“É altura de salvar as empresas. Julgo que vamos ter, seguramente, um final de ano e um próximo ano que vai ser de um crescimento muito significativo das economias europeias e o que precisamos de assegurar é que as empresas sobrevivem até lá”, afirmou.

No que se refere aos pagamentos a fornecedores, o governante admitiu que a dívida do Estado a mais de 90 dias “era, em abril deste ano, ainda de 476 milhões de euros, menos 137 milhões de euros do que em fevereiro”, avançando que “muita desta dívida em atraso é dívida das autarquias locais e das regiões autónomas”, sendo “importante em todos os setores da administração trabalhar-se neste sentido”.

Quanto aos reembolsos de IRS, Pedro Siza Vieira disse ter a indicação “de que durante o mês de junho serão integralmente pagos”, assegurando que “não há gestão de tesouraria” a este nível.