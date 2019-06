Na quinta-feira foi publicado no DR o decreto-lei do Governo do Programa de Arrendamento Acessível, destinado a incentivar a oferta de alojamentos para arrendamento habitacional a preços reduzidos.

Hoje foi publicada a portaria que define os requisitos mínimos exigíveis para cada um dos “seguros de arrendamento acessível”.

Em comunicado, a Secretaria de Estado da Habitação indica que estes seguros “possuem requisitos específicos destinados a assegurar uma resposta adequada às necessidades dos arrendatários e senhorios”.

No âmbito do programa, será obrigatório contratar seguros de arrendamento com garantias de indemnização por falta de pagamento de renda, por quebra involuntária de rendimentos e por danos no imóvel.

O decreto-lei que criou os seguros de arrendamento acessível prevê a definição, em portaria, de requisitos mínimos exigíveis para cada um dos seguros, designadamente no que diz respeito ao capital mínimo (o valor mínimo a garantir na indemnização) e um período máximo de carência (o tempo máximo entre o início do contrato de seguro e a possibilidade de acionamento do seguro).