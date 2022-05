As autoridades judiciais portuguesas estão esta terça-feira envolvidas numa grande operação de buscas, em vários pontos do país, para investigar suspeitas de desvios em fundos europeus, avançam a RTP e o 'Público' e confirmou a agência Lusa.

Segundo o jornal, Ministério Público e Polícia Judiciária investigam suspeitas de desvios em seis milhões de euros atribuídos em apoios co-financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), não tendo o valor da alegada fraude ainda sido contabilizado.

Ao início da manhã, a CNN Portugal adiantou que as buscas estão a ser feitas em empresas e habitações, de norte a sul do território nacional, e contam com o apoio do Ministério Público (MP). Em causa estão suspeitas de desvio de milhões de euros em fundos comunitários através do recurso a informações falsas de empresas e empresários nas candidaturas apresentadas, refere a CNN.