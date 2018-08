“A Lacticoop não está a indemnizar produtores que queiram deixar de produzir […]. Com o fim do regime das quotas leiteiras a produção de leite cresceu de forma acentuada sem o respetivo aumento da procura de produtos lácteos. Este aumento da oferta de matéria-prima no mercado resultou em sucessivas reduções no preço de leite pela pressão que os excedentes colocaram à indústria para escoamento da matéria-prima recebida”, disse o Conselho de Administração da Lacticoop, em resposta à Lusa.

De acordo com a Lacticoop – União de Cooperativas de entre Douro e Mondego, face a este cenário, em 2015, as cooperativas decidiram implementar “um mecanismo alternativo ao controlo da oferta de matéria-prima” para evitar descidas no preço do leite.

“Apesar do modelo implementado apresentar benefícios por ser idêntico a um ‘sistema de quotas’ acabou por sofrer do mesmo problema que o regime anterior. As quantidades contratualizadas entre a indústria e as cooperativas mantiveram-se inalteradas desde 2016 […]. Foi então que em Março de 2018 as Cooperativas aceitaram implementar um plano de redução das quantidades entregues na Lactogal em 60 milhões de litros de leite, uma redução de cerca 7% aos valores contratualizados que se mantinham inalterados desde 2016, nos 865 milhões de litros de leite”, indicou.

A Lacticoop esclareceu ainda que as quantidades entregues pelas cooperativas à Lactogal em 2016 foram de 855 milhões de litros e em 2017 de 857 milhões de litros.

Segundo a união de cooperativas, a gestão das quantidades contratualizadas é “independente” à Lactogal e cada cooperativa tem o seu próprio modelo de gestão e programação, frisando que a redução de 60 milhões de litros é para ser atingida até ao final de 2019.