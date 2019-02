O concurso para aquisição e manutenção de 10 novos navios para a Transtejo, num contrato de 16 anos e de cerca de 90 milhões de euros, foi hoje publicado em Diário da República.

Segundo a portaria, em causa está um investimento de 89,9 milhões de euros, sendo cerca de 57 milhões de euros disponibilizados para a aquisição dos barcos e os restantes 33 milhões para a manutenção.

O plano de renovação da frota da Transtejo, que inclui a compra de dez novos barcos, foi aprovado em 10 de janeiro em Conselho de Ministros, onde ficou definido que o primeiro catamarã deve entrar em circulação a partir do final do próximo ano.

Na altura, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, disse à agência Lusa que “há um apoio do Programa Operacional de Sustentabilidade no Uso de Recursos (POSEUR), de 15 milhões de euros, e um financiamento do Fundo Ambiental na ordem dos 40 milhões de euros, sendo o restante através do orçamento da Transtejo” para a aquisição de novos meios.

José Mendes ainda adiantou que se prevê a entrega de três navios em 2021 e seis “ao ritmo de dois a cada ano”, contando que em 2024 serão entregues dez navios.

Em janeiro, o presidente da Associação de Municípios de Setúbal, Rui Garcia, saudou a aprovação do plano de renovação da frota da Transtejo anunciado pelo Governo.

A Transtejo é a empresa responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa.