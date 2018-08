O lucro da Deutsche Post DHL caiu 9,6% no primeiro semestre deste ano, para 1.116 milhões de euros, na comparação com igual período de 2017, devido ao aumento dos custos, indicou hoje a empresa de serviços postais e transporte expresso.

O resultado operacional diminuiu em 4,3%, para 1.652 milhões de euros, enquanto a faturação se manteve nos seis primeiros meses deste ano nos 29.775 milhões de euros, face a idêntico período do ano anterior.

Ao nível do comércio eletrónico, o resultado operacional da divisão de cartas e entregas de encomendas registou, no período em apreço, uma queda de 27,2%, para 499 milhões de euros, devido aos custos com pessoal e de transporte mais elevados.

Já a divisão encomendas expresso da DHL viu aumentar no primeiro semestre o resultado operacional para 1.336 milhões de euros (+11,8%), tendo contrariado a queda no envio de cartas e encomendas.

O presidente da DHL, Frank Apple, com um conjunto de medidas tomadas em junho último para tornar a DHL mais competitiva, espera aumentar o resultado operacional para mais de 5.000 milhões de euros até 2020.

Devido às dificuldades da divisão de cartas e encomendas, em junho, a DHL reviu em baixa as sua previsões para este ano, esperando ter um resultado operacional de 3.200 milhões de euros, cerca de 1.000 milhões menos do que o previsto anteriormente.