As receitas da transportadora aérea alemã no ano passado atingiram os 35.422 milhões de euros, um acréscimo homólogo de 15%, refere o grupo de aviação em comunicado.

O resultado operacional bruto ajustado (EBITDA) situou-se em 4.910 milhões de euros em 2023, mais 32% do que em 2022, enquanto o Ebit — lucro antes de impostos e juros – atingiu 2.669 milhões de euros, uma subida homóloga de 88%.

Trata-se do terceiro melhor resultado financeiro da sua história do grupo de aviação alemão, lê-se no comunicado.

A procura de serviços de manutenção, revisão e reparação, bem como outros produtos técnicos da Lufthansa, permaneceu elevada no ano financeiro de 2023, apesar dos problemas com as cadeias de fornecimento e da subida dos custos de material e pessoal.

A Lufthansa Technique, por seu lado, alcançou o terceiro melhor resultado financeiro da sua história, segundo a empresa-mãe.

O lucro operacional no ano passado foi de 628 milhões de euros, um aumento de 13%, em termos homólogos.

Simultaneamente, a elevada procura e a expansão da oferta levaram a um crescimento significativo das vendas das companhias aéreas de passageiros.