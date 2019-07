Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital adianta que o resultado líquido obtido no segundo trimestre ascendeu a 7,3 milhões de euros, o que compensou “por larga margem” os prejuízos de 1,4 milhões de euros contabilizados no trimestre imediatamente anterior.

Entre janeiro e junho o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) desceu 27% para 14,2 milhões de euros, sendo que o EBITDA excluindo gastos com reestruturações recuou 25% para 14,9 milhões de euros.

O grupo que detém, entre outras empresas, a TVI e a Rádio Comercial, indicou também que os rendimentos operacionais recuaram 1% neste primeiro semestre, face ao mesmo período do ano anterior, atingindo os 86,4 milhões de euros (86,9 milhões de euros em 2018).

Esta evolução reflete a subida homóloga de 1% na publicidade, para os 59 milhões de euros, e a descida de 3%, para 27,4 milhões de euros, na rubrica de ‘outros rendimentos operacionais’ que incorpora essencialmente os rendimentos de produção audiovisual, serviços de multimédia e de cedência de sinal.

O grupo Media Capital acrescenta ainda que, no conjunto do semestre terminado em junho, a publicidade registou uma variação negativa de 1% no segmento de Televisão (com a quebra a registar os 3% considerando apenas o segundo trimestre).