O lucro “situou-se em 181 milhões de euros, o que representa uma quebra de 19,4% face a 2022, sendo que excluindo o efeito das mais-valias associadas à alienação de infraestrutura, o resultado líquido cresce 30,7%”, refere a NOS, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 2023, as receitas consolidadas subiram 5% para 1.597,5 milhões de euros, com as receitas de telecomunicações a progredirem 4,3% para 1.533 milhões de euros, com o aumento de serviços”.

As receitas de cinema e audiovisuais subiram 11% para 99,4 milhões de euros, “com a NOS Cinemas a crescer acima do mercado”, adianta a NOS.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 10,1% para 716,7 milhões de euros.