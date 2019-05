“O mercado externo continua a crescer substancialmente, atingindo os 24 milhões de euros de vendas, representa atualmente 79% do volume de negócios, um incremento de 12 pontos percentuais face ao período homólogo de 2018″, refere.

O aumento é justificado pela subida do negócio nos mercados europeus e asiáticos, sendo que na Europa destacam-se a Holanda, Itália e França com as maiores subidas.

No mercado interno, o valor das vendas foi de 6,3 milhões de euros.

Recentemente, a Vista Alegre inaugurou a nova fábrica Bordallo Pinheiro, num investimento no valor de nove milhões de euros, o que permitiu a admissão de mais 100 colaboradores.

No primeiro trimestre, os investimentos realizados ascenderam a 5,2 milhões de euros, foram essencialmente no segmento grés mesa, com a conclusão da ampliação da fábrica da Ria Stone, e no segmento de faiança, com a conclusão do aumento da fábrica da Bordallo Pinheiro.