O Bison Bank alcançou um lucro líquido de 2,5 milhões de euros em 2024, o que representa quase uma quadruplicação face aos 600 mil obtidos no ano anterior. Estes resultados confirmam uma trajetória positiva da instituição, num contexto marcado por incertezas geopolíticas e por um ambiente macroeconómico adverso.

Os números foram divulgados esta quinta-feira pelo banco português, que reportou um crescimento de 42% no produto bancário, que atingiu 12,1 milhões de euros. Este desempenho resultou principalmente das comissões de clientes, que totalizaram 4,6 milhões de euros, e da margem financeira, que ascendeu a 7,6 milhões de euros.

A instituição terminou o ano com 3,3 mil milhões de euros de ativos sob gestão e mais de 4.300 clientes, sendo que em 2025 o número de clientes já ultrapassa os 5 mil, segundo informações reveladas pelo CEO do Bison Bank, António Henriques.

O ativo total do banco fixou-se em 406 milhões de euros e os depósitos de clientes fixaram-se em 352 milhões.

“O Bison Bank atingiu claramente uma fase de consolidação. Conseguimos atingir resultados positivos sustentáveis num mercado altamente competitivo, o que é significativo para um banco jovem e inovador como o Bison”, afirma António Henriques.

O responsável destaca ainda o crescimento nas métricas-chave: “Triplicámos a base de clientes, triplicámos o volume de transações e quintuplicámos os ativos sob gestão”.

Bison Digital Assets com resultados positivos

A Bison Digital Assets (BDA), subsidiária totalmente detida pelo banco e primeiro Prestador de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) licenciado pelo Banco de Portugal, registou resultados positivos pela primeira vez, após dois anos de operação.

A BDA contabiliza 130 milhões de euros de volume transacionado e mais de 150 clientes institucionais e individuais de elevado património, o que representa um aumento para o triplo face a 2023.

Em 2024, o Bison Bank reforçou a sua aposta na inovação financeira através da integração de operações com stablecoins, numa parceria com a Circle, e o lançamento do Bison Card, em colaboração com a Visa e a Minsait (agora Nuek).

Mais: a BDA anunciou a integração na Fireblocks, plataforma empresarial que gere operações de ativos digitais, e disponibilizou dois novos tokens: EURC e Solana (SOL).

O Bison Bank, sediado em Lisboa, foca-se em serviços de Wealth Management, Banco Depositário e Custódia e Banca de Investimento, para clientes individuais e institucionais. A instituição procura estabelecer uma ligação entre o mercado europeu e outros mercados globais, através da sua presença na Europa e de parcerias internacionais.

Já a Bison Digital Assets tem como objetivo fazer a ponte entre a moeda digital e o sistema financeiro tradicional, num ambiente regulado, oferecendo serviços de custódia e troca de ativos digitais.