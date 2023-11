O grupo tecnológico Siemens obteve um lucro líquido atribuível aos acionistas de 7.949 milhões de euros no exercício fiscal de 2023, concluído em setembro, cerca do dobro do registado no ano fiscal anterior, anunciou hoje.

No exercício anterior, o resultado líquido atribuível foi penalizado pela depreciação da participação na Siemens Energy e pelos efeitos negativos da sua saída da Rússia devido à guerra na Ucrânia, refere a Siemens em comunicado. O volume de negócios, por sua vez, aumentou no último exercício, que terminou no final de setembro, para 77.769 milhões de euros (+8% em termos homólogos) enquanto as encomendas subiram para 92.300 milhões de euros (+4% também em termos homólogos). "O ano fiscal de 2023 foi um ano de vários recordes", quanto ao "negócio industrial, ao lucro e à margem de rentabilidade, ao atingirem desempenhos históricos recorde", disse o presidente e presidente executivo, Roland Busch, ao comentar os resultados financeiros do grupo tecnológico alemão. "Quase duplicámos o lucro líquido para um recorde histórico", salientou ainda o gestor.