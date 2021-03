“Os recursos de clientes totalizaram 43,3 mil milhões de euros, um incremento de 1,9% face ao mesmo período do ano passado, evolução determinada pelo aumento de 2,3% em depósitos”, salienta o banco em comunicado.

No ano passado, o total de crédito a clientes foi de 42,7 mil milhões de euros, uma subida de 6,8% face ao período homólogo que reflete “a aplicação de moratórias ao crédito a famílias e empresas e a elevada produção de linhas de crédito de apoio à economia e a nova produção de crédito hipotecário”.

O rácio de eficiência situou-se em 43,8%, em linha com o período homólogo, e o rácio Common Equity Tier 1 (CET 1 – ‘fully implemented’) – que estabelece um nível mínimo de capital em função dos requisitos de fundos próprios decorrentes dos riscos associados à atividade – foi de 20,6%, ficando 5,6 pontos percentuais acima face ao final de 2019.

No final do dezembro, as moratórias (legal e privada) abrangiam 87 mil clientes do Santander Totta, no montante global de 8,6 mil milhões de euros de crédito (21% da carteira total).

No âmbito das linhas de crédito com garantia do Estado, destinadas a mitigar os efeitos da pandemia, o banco diz já ter aprovado operações no montante total de cerca de 1,6 mil milhões de euros.