Lançada em Lisboa em julho de 2019 e, nesse mesmo ano, em outubro no Porto, a LUGGit transporta e gere as bagagens dos turistas urbanos através de serviços de recolha e entrega de malas em qualquer ponto da cidade, à distância de um clique numa aplicação. Esta era uma startup com uma trajetória crescente, com uma ronda de investimento em novembro a angariar-lhes 400 mil euros.

Nos planos, tinham apontado janeiro de 2020 como o período em que os serviços começariam a funcionar a 100% — dois meses antes de tudo acontecer. A LUGGit não sabia, mas o negócio estava prestes a mudar quando, no dia 18 de março de 2020, foi decretado o estado de emergência em Portugal.

No início do surto da COVID-19 em Portugal, a startup lançou o #Wemoveit, um serviço que usa as infraestruturas da LUGGit para facilitar o transporte de bens entre indivíduos e famílias. Assim, durante o estado de emergência, foi possível fazer estes transportes de forma segura, contribuindo para preservar as regras da quarentena. Este serviço liga o keeper, a pessoa responsável pelo transporte, a um utilizador. O valor do serviço reverte totalmente a favor do primeiro. Desta forma, os funcionários puderam continuar a ter rendimentos, numa altura em que a atividade da startup estava paralisada.

O #Wemoveit, inicialmente, estava disponível na Grande Lisboa e no Grande Porto, e rapidamente expandiu, por via de voluntários, para outros distritos.

Para explicar como a LUGGit conseguiu ultrapassar este período, a Startup Portugal entrevistou Ricardo Figueiredo, co-Founder & CEO da empresa.

Qual o impacto que a pandemia teve na LUGGit?

O impacto foi 100% negativo na operação. Quando nos demos conta de que isto ia acontecer, percebemos que a LUGGit não iria ficar com poucos clientes, iria ficar sem nenhum cliente. Com as fronteiras fechadas, não iria haver turistas, e com o confinamento ninguém iria viajar.

Tinham noção de que, com o estado de emergência decretado e com as notícias que saíam, tinham de fazer algo?

Havia claramente a noção de que este estado de emergência ia acontecer, que as pessoas iriam ficar confinadas. Nós próprios, na quinta-feira anterior a ser declarado o estado de emergência [quarta-feira, dia 18 de março], já estávamos em casa e sabíamos que a maioria o ia fazer também. Consequentemente, o turismo ia diminuir muito. Nesse momento, começámos a pensar e, no domingo à tarde [15 de março], o plano começou a definir-se.

Qual foi a vossa maior preocupação?

As pessoas que trabalhavam connosco e os nossos clientes. Criámos um serviço de forma a garantir uma fonte de rendimento que permitisse que a nossa rede trabalhasse. Eles precisam disso. Tínhamos condutores e uma plataforma que podia ajudar de alguma forma quem iria ficar em casa. E assim nasceu o #Wemoveit.