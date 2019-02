Mendonça acaba de tomar posse como diretor do Gabinete de Negócios e Desenvolvimento Económico da Califórnia e Conselheiro-chefe para Economia e Empresas do governador democrata Gavin Newsom, que foi eleito em novembro de 2018 e iniciou o seu primeiro mandato no início de janeiro.

"O meu papel é tentar ajudar o governador e o estado a assegurar que esse sonho que atraiu tanta gente está disponível para gerações futuras", disse o responsável, cujo avô imigrou dos Açores para a Califórnia como baleeiro.

Um dos pilares da estratégia é "garantir um orçamento estadual resiliente", que possa suportar "a próxima crise" sem necessidade de cortar em programas de assistência ou desenvolvimento - numa altura em que os californianos ainda recordam o défice de 27 mil milhões deixado pelo ex-governador republicano Arnold Schwarzenegger, em 2011.

A Califórnia, com 39,5 milhões de habitantes, tornou-se em 2018 na quinta maior economia do mundo, ultrapassando o Reino Unido com um Produto Interno Bruto (PIB) de 2,9 biliões de dólares. O antecessor de Gavin Newsom, Jerry Brown, deixou o governo com um ‘superavit’ em torno de 14 mil milhões de dólares.

Lenny Mendonça avisou, no entanto, que "esta foi a recuperação económica mais longa desde a Segunda Guerra Mundial e isso não vai durar para sempre", pelo que ter "reservas orçamentais" é um objetivo primordial.