Com a iniciativa hoje anunciada, os bancos Bradesco, Itaú Unibanco e Santander, que em 2019 somaram um lucro líquido de 12 mil milhões de dólares (cerca de 11 mil milhões de euros), pretendem adquirir cerca de 15 milhões de máscaras para ajudar as autoridades de Saúde a conter a disseminação do novo coronavírus no Brasil, o país latino-americano mais afetado pela pandemia.

O esforço conjunto do setor bancário também visa “apoiar os negócios de pequenos empresários”, uma vez que as máscaras serão produzidas por microempresas, “investindo na sua capacidade produtiva e garantindo a compra da sua produção”.

“Parece um grão de areia diante de um enorme desafio”, disse o presidente do Bradesco, Octavio de Larazi Junior, que acrescentou que “essa contribuição pretende ajudar aqueles que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, assim como as pessoas que vivem em comunidades vulneráveis”.

Na mesma linha, o presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, destacou a importância das “redes de solidariedade” neste momento, que “pede medidas urgentes e a colaboração de todos”.

Já o presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial, frisou o compromisso da instituição bancária “quer com soluções de negócios, quer com o reforço da capacidade de enfrentar os impactos da pandemia” no país.