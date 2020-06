Esta é uma das conclusões do relatório hoje publicado pela ERC que traça o panorama do impacto da pandemia de covid-19 no setor de comunicação social em Portugal, "a partir das respostas a um questionário que dirigiu, entre 24 de abril e 06 de maio, a entidades representativas do setor registadas na Plataforma Digital da Transparência (pessoas coletivas com contabilidade organizada que identificam a comunicação social como atividade social) e a prestadores de televisão por subscrição".

Segundo o relatório, "21,3% dos inquiridos referiram ter aderido ao programa de 'lay-off' simplificado, tanto na modalidade de suspensão do contrato de trabalho como de redução do horário de trabalho, e que este afetou 490 trabalhadores nas suas organizações", sendo que "os detentores de imprensa local e regional foram os que mais declararam o recurso" a este regime (26,1%).

A ERC "constatou também que todos os inquiridos adotaram medidas de adequação da redação aos efeitos da pandemia, que passaram essencialmente pelo teletrabalho, rotatividade de equipas e, com menor expressão, parcerias com outras entidades de comunicação social".

Mais de um quarto (26,6%) dos inquiridos "reduziram os dias e horário de trabalho dos seus trabalhadores e 81,3% colocaram-nos em teletrabalho".