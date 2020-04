A OIT considera, no seu último relatório sobre a covid-19, que está a aumentar “a pressão sobre os países para aliviar as restrições de confinamento” e, por isso, insta os governos a tomarem “medidas para prevenir e controlar” a doença no local de trabalho.

A OIT realça que “todas as entidades empregadoras precisam de realizar avaliações de risco e garantir que os seus locais de trabalho cumprem os requisitos rigorosos de segurança e saúde no trabalho previamente definidos, para minimizar o risco de exposição à covid-19″, doença que já causou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Entre as medidas recomendadas pela OIT estão “mapear os perigos e avaliar os riscos de contágio em relação a todas as operações no trabalho e continuar a avaliá-los após o regresso ao trabalho” e “adotar medidas de controlo de risco adaptadas a cada setor e às especificidades de cada local de trabalho e grupo profissional”, entre as quais “reduzir as interações físicas entre trabalhadores/as, prestadores de serviços, clientes e visitantes e respeitar o distanciamento físico quando ocorrerem interações”; “melhorar a ventilação no local de trabalho”; e “limpar regularmente as superfícies, garantindo que os locais de trabalho sejam limpos e higienizados e fornecendo instalações adequadas para a lavagem das mãos e higienização”.

A OIT aconselha ainda que os equipamentos de proteção individual (EPI) sejam disponibilizados “se necessário e sem nenhum custo”, que as empresas tenham áreas de rastreio e para eventual isolamento dos “casos suspeitos” e garantam “apoio no âmbito da saúde mental” e “formação, educação e material informativo sobre saúde e segurança no trabalho”.