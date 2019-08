"Esta melhoria decorre daquilo que nós temos vindo a observar em termos da evolução da economia portuguesa, do seu mercado de trabalho e da credibilidade das politicas económicas, e em particular orçamental, em Portugal", afirmou hoje Mário Centeno em reação à subida da perspetiva do 'rating' de Portugal de 'estável' para 'positiva', por parte da agência de notação financeira Moody's.

"Isto quer dizer que esperamos, nos próximos meses, nas próximas avaliações, novos movimentos de melhoria da classificação da dívida", acrescentou o ministro.

A agência de notação financeira norte-americana Moody's subiu hoje a perspetiva da dívida pública portuguesa de 'estável' para 'positiva', mas manteve o 'rating' em 'Baa3', um nível acima do 'lixo', foi hoje divulgado.

O também presidente do Eurogrupo lembrou que "é a décima vez desde setembro de 2017, nos últimos dois anos, que houve uma melhoria na classificação, na notação, da dívida portuguesa".

Questionado pela Lusa sobre se a melhoria da perspetiva poderá sobreviver às turbulências do contexto económico internacional, Centeno disse que essas "tensões" são "testes sucessivos à resiliência da recuperação económica que Portugal e outros países, a generalidade dos países, na verdade, têm observado".