Em entrevista à Lusa, Mário Ferreira refere que "neste momento [um reforço de posição] não está pensado" e que está "muito satisfeito com os 30%" que adquiriu, garantindo que os parceiros no negócio irão "trabalhar em conjunto e logo se verá o futuro".

Quanto aos 2,5% que detém atualmente no capital da Cofina, Mário Ferreira disse que, de momento, irá ficar com a posição.

"Tenho que a manter porque estou a perder muito dinheiro, umas centenas de milhares de euros. No dia em que puder recuperar o dinheiro que lá tenho investido ‘ao par’ [equivalente], se isso for possível, já ficava satisfeito. Obviamente que não teria comprado se não tivesse sido desafiado para aquele negócio e pouco interesse tenho em mantê-la lá", sublinhou.

O empresário, que já se tinha aliado à Cofina para comprar a Media Capital, acabou como acionista do grupo de Paulo Fernandes quando este fez um aumento de capital para esse negócio, só que entretanto a Cofina desistiu de comprar a dona da TVI.

Já sobre esta segunda operação que agora conseguiu concretizar, mas sozinho, e depois do Expresso ter noticiado que Paulo Fernandes tinha voltado a falar com a Prisa e que havia uma proposta de interesse de Marco Galinha, presidente do grupo Bel, Mário Ferreira disse ser "bom ver que poderiam existir potenciais interessados".

"Isso quer dizer que, afinal, o negócio não é assim tão mau", reforçou.

Para o futuro, o empresário pretende que a Media Capital não fique "tão dependente da publicidade, porque o desenvolvimento da área dos conteúdos será um pilar que, neste momento, serve apenas para produzir para a TVI, mas que no futuro poderá servir também para produzir conteúdos ou para outras estações em Portugal ou no estrangeiro, mas essencialmente no estrangeiro", salientou, referindo-se à produtora Plural.

Mário Ferreira recordou que a Media Capital contratou há muito pouco tempo a Boston Consulting Group "para apoiar a administração num plano estratégico, faseado e em que a primeira fase é bastante urgente", passando "não só pela reestruturação financeira".

Para o empresário é também importante perceber como é que se consegue "não só ter estabilidade financeira, ultrapassando este ano, que é um ano atípico", mas também como "conseguir já recapitalizar o grupo para passar ao ataque e ter capacidade não só de ultrapassar o ano, mas de investir pensando no futuro", salientou.

Contactos com Prisa começaram "no dia a seguir" ao falhanço da OPA sobre TVI

Mário Ferreira indicou que o contacto com a Prisa ocorreu “logo no dia a seguir” ao anúncio de que a empresa detentora do Correio da Manhã não iria avançar.