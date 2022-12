O Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões em Matosinhos vai receber o "BOOST – Building Better Tourism", encontro internacional que tem como objetivo olhar e debater as potencialidades do turismo pela ótica da twin transition.

Promovido pelo NEST – Centro de Inovação do Turismo em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos, o evento vai reunir startups e stakeholders do turismo e do Ecossistema de Inovação para encontrar formas de recuperação do setor através da aceleração de novas ideias.

No evento, além de ser apresentado um estudo focado na procura turística elaborado pela Google, vai ser ainda realizado o pitch de lançamento do Digital Innovation Hub português Innovtourism, proponente de se tornar o European Digital Innovation Hub, o único inteiramente dedicado ao turismo, bem como a ambição de lançar um programa Scale Up Global pelo NEST, para soluções em:

Saúde;

Sustentabilidade e Segurança (endossado pela OMT - Organização Mundial do Turismo).

Confirmadas estão também as presenças do Ministro da Economia, António Costa e Silva, o Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Turismo, Nuno Fazenda, a Presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, Itai Green, Founder and CEO do Innovate Israel, Jonathan Punzon, Head of Malaga Tourism Board e o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.