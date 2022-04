O Governo entregou esta quarta-feira, 13 de abril, na Assembleia da República a nova proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). Ponto por ponto, isto é o que vai mudar e que pode mexer na sua carteira ao final do mês (e do ano).

IRS: Proposta mantém-se igual à de outubro, passando de sete escalões de IRS para nove , havendo um desdobramento dos atuais 3º e 6º escalões (veja as tabelas aqui);

Alargamento do IRS Jovem, através do prolongamento da isenção de três para cinco anos, da inclusão dos rendimentos empresariais e profissionais e da eliminação do limite máximo de rendimento para aplicação da isenção. A medida permite que os jovens beneficiários tenham uma isenção de IRS de 30% do rendimento bruto nos dois primeiros anos, 20% no terceiro e quarto anos e 10% no quinto ano. Combustíveis: Redução do ISP numa dimensão que equivale à redução da taxa de IVA de 23% para 13% aplicável aos combustíveis rodoviários

Suspensão da atualização da taxa de carbono até junho de 2022, a qual permite reduzir o preço do gasóleo e da gasolina em cerca de 5 cêntimos por litro em cada um destes combustíveis Transportes: Reforço dos subsídios existentes de 10 para 30 cêntimos por litro de combustível para táxis e veículos pesados de passageiros;

Criação de um subsídio de até 30 cêntimos por litro de combustível e por litro de AdBlue, para o setor dos transportes de mercadorias por conta de outrem;

Criação de um subsídio de até 30 cêntimos por litro de combustível para o setor do transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE);

Alargamento do regime de diferimento de obrigações fiscais a cumprir no 1.º semestre de 2022, passando este regime a poder ser aplicado a todas as empresas do setor dos transportes. Pensões: Pensionistas que recebem até 1.108 euros vão ter um aumento de 10 euros com retroativos a janeiro. Segundo o documento, a atualização extraordinária "é efetuada pelo valor de 10 euros por pensionista, cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 2,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS)", ou seja, 1.108 euros. O valor da atualização automática que foi efetuada em janeiro é incorporado no valor da atualização extraordinária — medida abrange cerca de 1,9 milhões de pensionistas e terá um custo de 197 milhões de euros; Agricultura: Pequenos agricultores, aquicultores e a pesca artesanal com um consumo anual de até 2.000 litros de gasóleo colorido e marcado vão ter direito, este ano, a uma majoração dos subsídios de 0,06 euros por litro. Pescas: Volta a ser atribuído, este ano, um subsídio à pequena pesca artesanal e costeira, que se reflete num desconto no preço final da gasolina consumida. Este subsídio continua a ser aplicado até à aprovação do respetivo regime e abrange também o gás de petróleo liquefeito (GPL). Neste último caso, corresponde a um desconto no preço final do GPL consumido, que é equivalente ao que resulta da "redução da taxa aplicável ao gasóleo consumido na pesca". Cenário macroeconómico: O Governo cortou em 0,1 pontos percentuais para 4,9% o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), face ao Programa de Estabilidade (PE). Tal significa uma ligeira revisão em baixa face ao cenário macroeconómico do PE para o período 2022-2026, divulgado em 28 de março, que apontava para um crescimento de 5% em 2022, e de 5,5% da proposta do OE2022 chumbada em outubro;

Aumento da taxa da inflação estimado a 4% este ano, uma revisão em alta face aos 3,3% previstos no Programa de Estabilidade. No Programa de Estabilidade 2022-2026, o Governo previa uma aumento do IHPC para 3,3% este ano e uma subida do Índice de Preços do Consumidor (IPC) para 2,9% e uma redução para 1,7% em 2023 e nos anos subsequentes até 2026.;

O Governo mantém a previsão de um défice de 1,9% do PIB para este ano. O executivo prevê assim que o défice orçamental caia dos 2,8% do PIB registado em 2021, uma revisão em baixa face aos 3,2%, previstos em outubro, mas mantém a meta inscrita no Programa de Estabilidade 2022-2026;

Previsão da redução da dívida pública para 120,7% do PIB. A previsão significa uma redução face aos 127,4% registados em 2021. A estimativa da taxa de desemprego mantém-se nos 6% para este ano;

A previsão significa uma redução face aos 127,4% registados em 2021. A estimativa da taxa de desemprego mantém-se nos 6% para este ano; Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram