A ocorrer uma nova vaga de contratações de profissionais de saúde só acontecerá depois de avaliadas as necessidades, o que será feito setembro.

Desde o dia 1 de julho que alguns milhares de profissionais de saúde passaram do regime das 40 horas de trabalho semanais para as 35 horas, tendo o Ministério avançado com a contratação de cerca de 2.000 profissionais este mês para cobrir as necessidades, depois de anunciar que contratou outros 1.600 profissionais até junho já tendo em conta os novos horários laborais.

No parlamento, o ministro da Saúde disse hoje que em setembro será feita uma “aferição do que foi feito”. Depois, com base em “dados objetivos serão feitos antes do inverno os ajustamentos que devam ser feitos”.

“Provavelmente não haverá condições orçamentais para recrutarmos este ano todo o universo de profissionais desejável”, admitiu o ministro Adalberto Campos Fernandes.