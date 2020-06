“Para podermos avançar, porque não podemos deixar apenas aqueles quatro Estados – Malta, Grécia, Itália e Espanha - com a posição de assumirem nas suas costas um encargo, entre aspas, que deve ser de todos”, afirmou.

Augusto Santos Silva voltou a dizer que, no caso do “Anne”, o navio “cumpriu as duas ordens que recebeu do Centro de Salvamento da Malta”, “para resgatar cerca de 100 pessoas que corriam risco de naufrágio no Mediterrâneo” e “para continuar a sua rota até o porto destino na Líbia”.

O ministro assegurou ainda que “o Governo português sempre avisou o comandante do navio da situação que se vive na Líbia”, enquanto desenvolvia diligências diplomáticas com a Alemanha, com Malta e com a Comissão Europeia “para encontrar um destino alternativo seguro conforme com a lei internacional”.

“Infelizmente o comandante decidiu desembarcar as pessoas antes mesmo que essas diligências tivessem efeito útil”, disse.

Decidida após a crise migratória que atingiu a Europa em 2015, a reforma do sistema europeu comum de asilo continua por aprovar.

A comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, disse em maio que espera poder apresentar em junho a proposta para um novo pacto.

Os países do sul da UE, designadamente os que mais migrantes recebem nas suas costas, defendem a introdução de um mecanismo vinculativo para que a responsabilidade de acolhimento dos requerentes de asilo seja partilhada por todos os Estados-membros.

O sistema atualmente em vigor baseia-se na Convenção de Dublin, que determina que o requerente de asilo faça o seu registo no país de entrada na UE, deixando os chamados Estados de primeira linha, como Itália, Espanha ou a Grécia, sozinhos perante chegadas maciças de migrantes.