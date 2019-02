A Monocle anunciou a 1 de fevereiro que iria transferir a impressão da sua revista do Reino Unido para a Alemanha dadas as incertezas em torno do Brexit. Agora, a revista confirma que a edição de março será a última (pelo menos por enquanto) a ser impressa no país.

A edição de março da revista Monocle, que marca o seu 12º aniversário, é quase uma edição de colecionador, considerando que será a última a ser impressa (pelo menos por agora) no Reino Unido. A revista de abril já será impressa na Alemanha, na Baixa Saxónia. A empresa promete, na edição de abril, "uma surpresa", assim como uma impressão melhorada da revista. No início de fevereiro, data em que foi anunciada a transferência da impressão da revista do Reino Unido para a Alemanha, a Monocle informou que, à data, eram produzidas 155 mil cópias da revista em Cornwall, 80% das quais para exportação. Tyler Brule, editor-chefe e presidente da Monocle, justificou a decisão com a incerteza em torno da logística com exportações após o Brexit. "Não há propriamente um plano neste país. As pessoas estão 'ah, e tal, pode funcionar, vamos ver o que acontece' e nós não podemos fazer isso. Queremos garantir que estamos confiantes e temos um plano", disse o editor à Bloomberg. Além da revista, que visa uma audiência mundial, a Monocle conta com cafés em Londres, Zurique e Tóquio, uma estação de rádio e uma divisão de retalho. Em 2017 a revista teve receitas na ordem dos 20,5 milhões de francos suíços (cerca de 18 milhões de euros), gasta cerca de 1,4 milhões de euros em impressão no Reino Unido anualmente.