A agência de 'rating' Moody's não se pronunciou hoje sobre a dívida pública portuguesa, mantendo-a com a classificação de Baa3, um nível acima do 'lixo', com perspetiva positiva, foi hoje conhecido.

De acordo com uma nota publicada no 'site' da agência de notação financeira norte-americana, Portugal figura nos "'ratings' que não foram atualizados" hoje. A Moody's segue assim a tendência da Standard and Poor's (S&P), que há uma semana também não se tinha pronunciado acerca da notação da dívida pública nacional. Assim, mantém-se a classificação em vigor atribuída pela Moody's, que remonta a agosto de 2019, de Baa3, primeiro nível de investimento, e perspetiva positiva. Em julho do ano passado, a Moody's também não se tinha pronunciado acerca do 'rating' da dívida portuguesa. Na passada sexta-feira, a S&P também não se pronunciou acerca da classificação da dívida portuguesa nos mercados financeiros, mantendo-a em nível de investimento (BBB) com perspetiva estável. Há três semanas, a agência de 'rating' DBRS Morningstar também manteve a classificação da dívida pública portuguesa em BBB (alto) com perspetiva estável, em nível de investimento. A DBRS Morningstar foi a primeira agência a pronunciar-se sobre o 'rating' de Portugal este ano, mantendo a tendência do ano passado, em que a Fitch, Standard and Poor's e Moody's mantiveram a classificação da dívida nacional em nível de investimento. Em novembro, a Fitch manteve o 'rating' da dívida de longo prazo de Portugal em BBB, nível de investimento, e com perspetiva estável. O 'rating' é uma classificação atribuída pelas agências de notação financeira que avalia o risco de crédito (capacidade de pagar a dívida) de um emissor, que pode ser um país ou uma empresa.