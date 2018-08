Hoje entram em vigor as novas taxas alfandegárias de 25% nos Estados Unidos e China sobre parte das importações oriundas dos dois países, uma medida que está a deixar empresários e investidores “apavorados”.

Reagindo à medida, a Moody’s espera que “grande parte destas restrições económicas se venham a sentir em 2019″, defende a vice-presidente daquela agência de notação financeira, Madhavi Bokil, numa análise hoje conhecida.

De acordo com a especialista, “os impactos macroeconómicos vão depender do sentimento do mercado”, uma vez que “piores condições financeiras, através do ajuste dos preços dos produtos”, podem ter “um impacto mais amplo sobre as empresas e sobre a confiança dos consumidores”, afetando assim a economia global.

Acresce que, de acordo com aquela agência de notação financeira, as taxas não vão ficar por aqui (tendo também em conta as que já eram aplicadas ao aço e ao alumínio).