O Boletim Económico, hoje divulgado, tem uma caixa com uma breve caracterização dos gestores em Portugal e a evolução das últimas duas décadas.

De acordo com a informação, entre 1997 e 2017, a percentagem de mulheres gestoras aumentou "muito ligeiramente" em Portugal durante as últimas duas décadas, apesar do aumento significativo das qualificações, permanecendo num nível relativamente baixo, de cerca 31%, isto quando no total dos trabalhadores as mulheres representam quase 50%.

“Este resultado é transversal a todos os setores de atividade e a empresas de diferentes dimensões”, refere o Banco de Portugal.

Já quanto à idade dos gestores, esta tem acompanhando o envelhecimento da população, sendo que tanto a média como a mediana aumentou cerca de três anos nas últimas duas décadas, “em larga medida devido à diminuição da percentagem de gestores com menos de 35 anos”, que representavam apenas 10% dos gestores em 2017, quando eram 21% em 1997.

Cerca de 60% dos gestores tem mais de 44 anos, o que compara com menos de 40% no caso dos restantes trabalhadores.