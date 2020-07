O setor da agricultura foi-se adaptando ao longos dos anos para, "neste cenário particularmente difícil, ter mostrado uma resiliência muito importante", realçou Maria do Céu Albuquerque, que falava na cerimónia do 25.º aniversário do Mercado Abastecedor de Coimbra (MAC).

"Quando olhamos para estes quatro meses, não faltaram alimentos. Aliás, houve o inverso, um excesso de oferta em relação à procura", motivado pela "mudança de hábitos dos portugueses", realçou a governante.

De acordo com a ministra da Agricultura, apesar de os bens da economia portuguesa terem, em média, registado uma diminuição de cerca de 40% nas exportações, o complexo agroalimentar "continuou a crescer", apontando para os dados do Instituto Nacional de Estatística de abril, que notam um aumento de 1,6% nas exportações deste setor em comparação com o período homólogo de 2019.