“A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico provenientes do endereço autoridade_tributaria@suporteemail.online nas quais é pedido que se carregue num link que é fornecido e que sejam introduzidas as credenciais de acesso ao Portal das Finanças”, lê-se no aviso publicado no portal das Finanças.

Como exemplo, a AT mostra um desses emails, falsamente enviado em nome da chefe do serviço de finanças Lisboa 8, dando conta do direito de devolução de quantias de IRS, por ter sido detetada uma irregularidade na pré-análise do IRS, e solicitando confirmação num link para que o valor seja considerado.

“Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas”, alerta a AT no aviso, lembrando que o objetivo do email falso é o de convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando no link sugerido.

“Em caso algum deverá efetuar essa operação”, avisa, recomendando ainda a leitura do folheto informativo sobre segurança informática disponível no portal das Finanças.

O envio destes alertas da AT sobre emails falsos, ou sms, tem sido cada vez mais frequente.

No final de abril, também no portal das Finanças, o fisco denunciou ter conhecimento do envio de correio eletrónico supostamente proveniente de outros endereços, diferentes dos agora denunciados, como AutoridadeTributaria@helpdeskpt.xyz ou AutoridadeTributaria@payplall.com, com o assunto “AT — Consulta IRS”, nas quais se pedia para aceder a um link.

Também em março, a AT, em aviso publicado no portal, alertou para a existência de mensagens de correio eletrónicas fraudulentas com o endereço “portal das finanças”, avisando os contribuintes para não abrirem o ‘link’ sugerido.