O presidente do CDS-PP apelou hoje ao bom senso nas negociações para o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) o que para Nuno Melo significa que "todos têm de ceder, sem esquecer a vontade do eleitorado".

“É desejável um compromisso para o país ter orçamento, para o país ter estabilidade. Mas tem de haver bom senso, o que significa que todos têm de ceder, sem esquecer a vontade do eleitorado”, afirmou Nuno Melo em Ponte de Lima, durante a ‘rentrée’ política do partido. Nuno Melo garantiu que o Governo PSD/CDS-PP “já mostrou que está aberto a negociar”, e apelou “ao sentido de responsabilidade da oposição”, porque os “portugueses estão cansados de eleições e querem estabilidade, e isso passa pela aprovação do Orçamento do Estado”, afirmou perante mais de 500 pessoas que assistiram à ‘rentrée’ do partido, que se prolongou durante mais de duas horas.