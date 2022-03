A sustentabilidade, o futuro do trabalho e a digitalização do setor discutem-se este ano na Bolsa de Turismo de Lisboa 2022 (BTL), num evento onde, pela primeira vez, a inovação ganha palco próprio.

De 16 a 18 de março, o “What’s Next – Innovating Tourism”, organizado pelo NEST – Centro de Inovação do Turismo, vai juntar mais de uma centena de nomes para partilhar as melhores ideias e práticas no Turismo.

Paralelamente, mais de 50 startups apresentam soluções e líderes de outras áreas trazem a sua visão para aquele que é um dos setores estratégicos da economia portuguesa.

O “What’s Next – Innovating Tourism” posiciona-se como um espaço de debate e troca de experiências em temas-chaves para a indústria. Alguns dos temas em destaque neste evento são:

16 de março: A revolução é digital

WOW - World of Wine, por Adrian Bridge, Fladgate Partnership

A era da biometria, por Aaron Beeson, ANA

O poder do Analytics nas Cidades, por José Maria Garrett, da NOS

17 de março: A transformação está nas mãos das pessoas

Diversidade, Ética e Visão: a Liderança transformadora por Chitra Stern, United Lisbon Education Hub

A atração de talento por José Paiva, Landing Jobs

As Competências digitais a melhorar a autonomia no trabalho por António Neves da Google

18 de março: Pessoas, ambiente e valores, tudo converge no turismo

The future of Sustainability relies on Tourism, por Juliet Kinsman, Condé Nast

Sustentabilidade Humana, uma nova dimensão, por Ricardo Leitão, NEST HaT: Health and Tourism Lab @ NOVA Medical School

Clean & Safe: do Passado ao Futuro, por Leonor Picão, Turismo de Portugal

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo e o diretor-executivo do NEST, Roberto Antunes, serão os anfitriões das sessões de abertura na BTL ao longo dos três dias.

A par com a agenda na FIL, em Lisboa, o “What’s Next – Innovating Tourism” vai também contar com um conjunto de quatro sessões, a decorrer em locais fora da BTL, que trazem a visão de líderes de outras áreas da sociedade e da economia para o setor do turismo.

No dia 14 de março, Tiago Pitta e Cunha, CEO da Fundação Oceano Azul e Prémio Pessoa 2021, e João Wengrovius Meneses – Secretário-geral do Business Council for Sustainable Development, conversam sobre sustentabilidade. O dia 15 será dedicado à transformação digital. No dia 17 será a vez de Germano de Sousa, Médico, Professor e Gestor na área da saúde, Maria de Belém Roseira, ex-Ministra da Saúde, debaterem o impacto da saúde no turismo. O ciclo de sessões fecha, no dia 18 de março, com uma discussão sobre o papel da cultura e da arte na construção dos destinos turísticos.

Este ano, a BTL aposta em novos setores, como a inovação, a cultura, o enoturismo e o turismo de natureza, mas dá também continuidade a áreas como a BTL LAB que, a cargo do NEST – Centro de Inovação do Turismo, visa a divulgação de empresas que trazem novas soluções para o setor. Além de mostra de startups, o LAB é um palco de debate, tendências e troca de experiências sob o tema da inovação e da tecnologia.

Ao todo, a BTL, que tem este ano a sua 33ª edição, junta num só espaço mais de 1.400 expositores e mais de 70.000 visitantes, dos quais 35.000 são profissionais.