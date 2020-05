O ouro tem milhares de anos de história que sustentam a sua importância como reserva de valor. Se considerarmos todas as civilizações desde o ano 550 a.C. (quando as primeiras moedas de ouro foram cunhadas e postas em circulação), o ouro tem sido a forma de dinheiro mais duradoura ao longo da história.

Após a Segunda Guerra Mundial, os sistemas financeiros globais e as economias mundiais mais desenvolvidas estavam em ruínas. O prémio foi para o vencedor, que neste caso significa que os Estados Unidos coletaram a maior parte do ouro da Europa e Ásia durante as batalhas, transferindo-o para seu território. Assim, um novo sistema monetário foi criado, com o dólar como moeda do mundo.

Em 1944, em Bretton Woods, New Hampshire, este sistema foi definido com o dólar a ser convertível em ouro pelos bancos centrais, mas cada país teria de adotar uma política monetária que mantivesse a taxa de câmbio da sua moeda dentro de um determinado valor indexado ao dólar — cujo valor, por sua vez, estaria ligado ao ouro numa base fixa de 35 dólares por onça. Este sistema deu credibilidade aos bancos centrais dizendo que as suas moedas estavam lastreadas pelo ouro, simplesmente tendo dólares como reservas.

Os EUA começaram então a impressão de moeda e foi quando Lyndon Johnson implementou os grandes programas da sociedade do bem-estar, e ao mesmo tempo estava envolvido na Guerra do Vietname. Os bancos centrais, vendo a degradação das suas reservas, começaram a repatriar o seu ouro. Esta corrida ao banco durou até a reserva de ouro dos EUA ser cortada em cerca de 80% desde Bretton Woods I.

A fim de preservar as reservas em ouro dos Estados Unidos, Richard Nixon acabou com a conversibilidade direta do dólar em ouro pelo banco central, em agosto de 1971. Basicamente tratou de rasgar as bases finais do dinheiro honesto da moeda de reserva do mundo e trocou por uma simples promessa de pagamento por parte do governo. O conceito de propriedade privada foi destruído naquele dia, tendo sido o maior roubo da história porque ninguém mais sabia o que era realmente “o dinheiro”. A partir desse dia, nenhuma pessoa tinha um lugar seguro e honesto para armazenar o seu trabalho e riqueza.

Desde então o dólar americano conseguiu disfarçar-se como um substituto de impressão barata face ao ouro, mas essa ilusão está a deixar de ter credibilidade.

O estatuto do ouro como um metal precioso impede qualquer entidade oficial de destruir o seu valor, por isso, sempre foi visto pela FED como um entrave às políticas monetárias expansionistas.

Segundo o GATA (Gold Anti Trust Action Committee), há evidências da existência de um conluio entre instituições financeiras para reprimir os preços do ouro. Se o ouro não fosse manipulado e subisse até encontrar o seu verdadeiro valor, poderia prejudicar o status e a confiança no dólar, podendo tornar-se numa ameaça para um país que se tornou totalmente dependente da moeda de reserva mundial.

Acima de tudo o ouro é um refúgio à inflação

Os Bancos Centrais em todo o mundo, em especial a FED, estão a executar pacotes de estímulo para revitalizar as suas economias de forma a fazer face à crise provocada pela pandemia do coronavírus. As suas políticas monetárias concentram-se sobretudo na impressão ilimitada de dinheiro para financiar os seus “estímulos”, que degradam o valor das moedas no longo prazo.

Tal desvalorização do dinheiro não se observa comparando as moedas entre si dado que praticamente todas as instituições monetárias estão a utilizar as mesmas práticas de desvalorização cambial, mas comparando com os preços do ouro será fácil de observar essa desvalorização cambial.

O metal precioso é um excelente termómetro da desvalorização das moedas fiduciárias — trata-se de moeda escritural que não tem lastro algum, que foi criada do nada pelo sistema bancário. A valorização no valor do ouro reflete, em larga medida, a inflação gerada pelos bancos centrais, através do excesso de liquidez e de taxas de juro historicamente baixas. Em troca de financiamento ilimitado para o governo, a economia é dirigida para o benefício dos sistemas bancários.

Para entender como o ouro terá de valorizar no longo prazo, independentemente dos restantes activos negociados em bolsa, é fulcral entender primeiro que a principal razão pela qual pode sentir a necessidade de comprar ouro está provavelmente relacionada com a inflação.

Este é um retrato da destruição do dinheiro com o qual as pessoas são pagas e armazenam a sua riqueza... É o retrato da classe média que está a ser destruída por meios fiduciários. Segundo o departamento de estatísticas nos EUA, desde 1950 a inflação subiu mais de 400%, e muito se deve à intervenção da FED.

Será o ouro usado por outras potências mundiais para destronar os EUA como principal economia mundial?

Enquanto os países ocidentais não estão ainda totalmente convencidos da importância do ouro, as grandes potências como a China e a Rússia têm vindo a comprar ouro em grandes quantidades, quer através da produção, quer através da importação (as importações devem ser feitas lentamente e fora dos mercados, a fim de manter os preços acessíveis).

A China é atualmente o maior produtor de ouro a nível mundial, mas a Rússia tem planos para ultrapassar a produção da China nos próximos anos. Espera-se que estes países não partilhem o ouro com outros países, quando a procura a sério começar.

Desde 2001, a procura de investimentos mundiais por ouro cresceu, em média, 15% ao ano, segundo os dados do World Gold Council.

A Federação Russa, em 2019, comprou 159 toneladas, elevando as reservas do metal a 2.271,2 toneladas. Graças a esse volume, o país eslavo tornou-se o maior comprador de ouro monetário do ano, acumulando 20% das transações globais, além da terceira posição mundial como produtor.

A Rússia superou a China ainda em 2018, e a diferença entre os dois países só cresce. Contudo, Pequim é também um dos principais compradores de ouro ao adquirir cerca de 100 toneladas de ouro em 2019, atingindo as 1.948 toneladas. O ranking global de reservas de ouro é liderado pelos EUA, Alemanha, Itália, França e em quinto lugar vem a Rússia.