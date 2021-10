"Uma grande reforma do sistema internacional de impostos foi hoje finalizada, com a OCDE a assegurar que as empresas multinacionais estarão sujeitas a uma taxa mínima de 15% a partir de 2023", comunicou hoje a instituição multilateral.

De acordo com a organização liderada por Mathias Cormann, o acordo compreende "136 países e jurisdições que representam mais de 90% do PIB [Produto Interno Bruto] mundial", incluindo territórios como a Estónia, Hungria ou Irlanda, que anunciaram a sua adesão ao acordo nos últimos dias.