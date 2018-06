Num novo relatório apresentado hoje em Bruxelas com recomendações para a zona euro, a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico) pede, em particular, para a realização “com rapidez” de avanços na união bancária, incluindo a redução e a partilha de riscos.

A organização sublinha ainda que a união bancária incompleta e os mercados de capital fragmentados impedem uma maior distribuição do risco privado, enquanto a partilha do risco público mediante transferências fiscais “é praticamente inexistente na atualidade”.

A OCDE também avisa para a “ligação daninha” entre os bancos e as dívidas públicas.

Para garantir a resolução “fluida” dos bancos, a OCDE aconselha a utilização do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEDE, fundo de resgate da zona euro) como um corta-fogo para o Fundo Único de Resolução que se pode empregar com rapidez.

A OCDE também propõe uma capacidade comum de estabilização orçamental, por exemplo, mediante um esquema de resseguro de desemprego que possa pedir empréstimos nos mercados financeiros.

O acesso a esse mecanismo dependeria do respeito no passado das regras fiscais.

Em relação à política monetária, a OCDE sublinha que esta se deverá normalizar “de maneira gradual”, depois do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) ter decidido na semana passada pôr fim às compras de dívida no final deste ano, apesar das taxas de juro continuarem nos níveis atuais pelo menos até ao verão de 2019.