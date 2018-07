O défice orçamental em contas públicas totalizou 2.616 milhões de euros no primeiro semestre, menos 406 milhões de euros, em comparação com o período homólogo, divulgou hoje o Ministério das Finanças.

Num comunicado que antecede a publicação, pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), da síntese de execução orçamental até junho, o ministério liderado por Mário Centeno afirma ainda que o excedente primário ascendeu a 2.565 milhões de euros, o que reflete um aumento de 494 milhões de euros.

“A melhoria do saldo global é explicada por um crescimento da receita (2,5%) superior ao aumento da despesa (1,3%)”, lê-se no documento.

O aumento de 2,5% na receita fiscal do subsetor do Estado, até junho, deveu-se, “em grande medida”, à subida de 4,4% da receita líquida do IVA.

Por outro lado, a receita fiscal e contributiva beneficiou também do “comportamento do mercado de trabalho”, que se traduziu no crescimento de 6,8% das contribuições para a Segurança Social.

O Governo tem como meta um défice de 0,7% do PIB em 2018.