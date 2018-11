No âmbito da votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), os deputados aprovaram uma iniciativa do grupo parlamentar do PS que clarifica a redação da proposta de lei do Governo, indicando que o Programa Porta 65 – Arrendamento por Jovens vai dispor de um “montante de 18 milhões de euros” e o 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação vai ter uma verba de 40 milhões de euros.

A proposta dos socialistas foi aprovada com a abstenção do PSD e os votos favoráveis das restantes bancadas parlamentares.

Já a iniciativa do BE, que defende uma verba de “até 80 milhões de euros” em 2019 para o programa 1.º Direito, foi rejeitada com o voto contra do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos a favor de PCP e BE.

Na alteração à proposta de lei do Governo para o OE2019, os bloquistas explicaram que se trata da “majoração da verba de 40 para 80 milhões de euros” a transferir para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), destinada ao programa 1.º Direito.