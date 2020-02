O PAN vai voltar a votar contra as propostas de redução do IVA da eletricidade de PCP e BE, hoje avocadas a plenário, mantendo a votação desta madrugada, disse à Lusa fonte oficial.

A mesma fonte adiantou que o partido não alterará o sentido de voto quanto às duas propostas que serão hoje votadas novamente, depois de terem sido rejeitadas pelos deputados na especialidade, na votação que decorreu na Comissão de Orçamento e Finanças. Depois das votações na especialidade, segue-se a sessão de encerramento e votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2020. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.