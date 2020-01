A mesma “abertura” da parte do executivo foi manifestada quanto à proposta do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) para que os desempregados tenham direito a passe social gratuito e ainda no apoio à deslocação e deslocalização de professores.

Na área do ambiente, e ainda segundo a mesma fonte do grupo parlamentar do PEV, deverá ter "luz verde", durante o debate na especialidade, um reforço de meios na área da conservação da natureza e das florestas.

Nos planos dos PEV estão previstas as contratações de cerca de 100 técnicos superiores na área da conservação da natureza, mais 75 assistentes operacionais nas florestas e novos 260 sapadores florestais, ou seja, mais 435 contratações, ficando em aberto mais 25 vigilantes da natureza.

Os Verdes pretendem ainda apoios específicos para a agricultura familiar.

O PEV apresentou, até agora, cerca de 40 propostas de alteração ao Orçamento do Estado.

A proposta do OE2020 foi aprovada em 10 de janeiro na generalidade (votos a favor dos deputados do PS, abstenções de BE, PCP, Verdes, PAN, Livre e três deputados do PSD da Madeira e contra de PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal), estando agora a ser discutida na especialidade.

A votação final global acontece em 06 de fevereiro.