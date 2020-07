No comunicado, o vice-presidente executivo da APPII, Hugo Santos Ferreira, alerta para o facto de a associação ter recebido nestes últimos dias “muitas manifestações” de “grande preocupação” de investidores internacionais que investiram ou se preparavam para investir em Portugal.

“Alguns com projetos de grande monta e muito importantes para a o relançamento da economia portuguesa, que nos transmitem que estão incrédulos com o precedente que se abriu no parlamento português e estão neste momento a equacionar todos os investimentos atuais e previstos para o nosso país”, concretiza o responsável.

A APPII sustenta que o setor “está preparado e quer ajudar o país a voltar a crescer, captando mais investimento”, mas entende que para que tal aconteça é preciso que os governantes “também deem o seu contributo e não prejudiquem o trabalho” que os empresários estão a fazer todos os dias.

O parlamento aprovou esta semana uma proposta do PCP para o cancelamento do pagamento de rendas mínimas dos lojistas de centros comerciais até março de 2021, com a abstenção do PS, do PAN e da Iniciativa Liberal, e votos favoráveis dos demais partidos.

De acordo com a proposta do PCP, votada no debate na especialidade do Orçamento Suplementar, "nos casos em que sejam aplicáveis formas específicas de contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais, não são devidos quaisquer valores a título de rendas mínimas, até 31 de março de 2021".

A mesma proposta do grupo parlamentar comunista aponta que os proprietários dos centros comerciais apenas devem receber "o pagamento da componente variável da renda, calculada sobre as vendas realizadas pelo lojista".

Mantém-se ainda "a responsabilidade, da parte dos lojistas, pelo pagamento de todas as despesas contratualmente acordadas, designadamente as referentes a despesas/encargos comuns", pode ler-se na proposta do PCP.