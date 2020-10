A subida dos salários mais baixos da função pública, por forma a atingirem o nível do novo salário mínimo nacional, pode custar ao estado um valor próximo dos 24 milhões de euros. Segundo o ministro das Finanças, João Leão, durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2021, esta medida abrangeria 100 mil funcionários públicos.

JOSE SENA GOULAO/LUSA