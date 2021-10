“É um grande orçamento para o país e, portanto, temos que fazer tudo para assegurar que é aprovado”, argumentou o ministro, em declarações aos jornalistas, à margem da cimeira aeronáutica Portugal Air Summit, em Ponte de Sor (Portalegre).

Questionado sobre a proposta do Governo para o OE2022, Pedro Nuno Santos insistiu tratar-se de “um belíssimo orçamento” e disse esperar que “seja aprovado para o bem de Portugal”.

“Seria muito mau para o país que este orçamento, que é talvez o melhor orçamento desde que somos Governo, não fosse aprovado”, destacou, indicando que o documento é pautado pelo “equilíbrio” em “todas as áreas”.

A 5.ª edição do Portugal Air Summit, apresentada pelos promotores como “a maior cimeira aeronáutica da Península Ibérica”, arrancou hoje no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, sob o tema “Flying for a New Start”.

A iniciativa, promovida pelo município e pela empresa TheRace, decorre até domingo, num formato híbrido (presencial e ‘online’), reunindo cerca de 200 oradores.

Estão presentes participantes de várias entidades relevantes da indústria, infraestruturas e serviços, para debaterem e analisarem, em cerca de 50 conferências, o setor da aviação — tripulada e não tripulada –, aeronáutica, espaço e defesa.

O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22), que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022.

O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.