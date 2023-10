A Saúde vai ter um reforço de 1.206 milhões de euros em 2024, com a despesa total a ultrapassar a barreira dos 15 mil milhões de euros, indica a proposta de Orçamento do Estado hoje entregue no parlamento.

“Face ao orçamento inicial de 2023 financiado por receitas de impostos, o orçamento de 2024 aumenta 1.206 milhões de euros (9,8%)”, refere o relatório da proposta orçamental do Governo de António Costa aprovada no domingo em Conselho de Ministros extraordinário. Segundo o documento, o Programa Orçamental da Saúde prevê uma dotação de despesa total consolidada de 15.709,4 milhões de euros, sendo superior em 5,3% à execução estimada até final de 2023, e uma despesa efetiva consolidada de 15.658,4 milhões de euros. “A receita total consolidada para 2024 cifra-se em 15.711,2 milhões de euros”, indica ainda o relatório. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram