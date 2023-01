A Vodafone Portugal anunciou aos clientes que vai subir o preço dos serviços de telecomunicações "a partir de 1 de março, com um aumento máximo de 7,8%", enquanto a Nowo manterá os valores.

Numa mensagem enviada esta manhã aos clientes, a Vodafone Portugal justifica a subida de preços pelo facto de o setor das telecomunicações ter “sido fortemente afetado pelo atual contexto macroeconómico e geopolítico”.

Neste contexto, resultaram, “entre outros efeitos, aumentos significativos nos preços da energia, prestação de serviços e das matérias-primas”, adianta a operadora liderada por Mário Vaz, que argumenta que “estas circunstâncias tiveram impacto na subida da taxa de inflação e consequentes aumentos expressivos nos custos operacionais e de gestão da rede de suporte à prestação” dos seus serviços.

Face a isto, “a Vodafone Portugal irá atualizar o preço dos serviços de telecomunicações prestados aos seus clientes a partir de 1 de março de 2023, com um aumento máximo de 7,8% no valor global da fatura, conforme os serviços subscritos e de acordo com os termos e condições previstos no respetivo contrato”.

Esta atualização, acrescenta, “foi calculada com referência à taxa de inflação, baseada no Índice de Preços no Consumidor referente ao ano 2022 e publicado em cada ano pelo Instituto Nacional de Estatística, conforme previsto nas condições gerais do contrato de adesão”.

Entretanto, a Nowo diz que vai manter os preços atuais.

A operadora, que é controlada pela Cabonitel, a qual está em processo de compra pela Vodafone Portugal, já veio informar o mercado de que “não irá efetuar um aumento de preços nos seus serviços de telecomunicações, seja para os seus clientes atuais ou para novos clientes, continuando a assumir o seu papel e compromisso em praticar os melhores preços, mesmo com um cenário de aumentos dos custos de energia”.

Nesse sentido, a Nowo “irá continuar a trabalhar no sentido de suportar estes aumentos, fortalecendo a sua estratégia de manter os preços dos seus serviços de telecomunicações competitivos e que acompanhe a realidade das famílias portuguesas”.

Por sua vez, a NOS adianta na sua página ‘online’ que “irá atualizar o preço dos serviços de acordo com o Índice de Preços do Consumidor anual de 2022”, publicada pelo INE.

Esta atualização “incide apenas sobre as mensalidades dos serviços, mantendo-se inalteradas quaisquer outras tarifas dos serviços”, refere a operadora liderada por Miguel Almeida.

“Os novos preços entrarão em vigor a 1 de fevereiro de 2023 e cada cliente poderá consultar a sua atualização específica no ‘site’ da NOS, a partir de 23 de janeiro de 2023”, adianta a operadora.

A Altice Portugal foi a primeira operadora a anunciar a atualização de preços a partir de fevereiro, sendo que os clientes que têm apenas voz fixa e os reformados com plano reformados estão excluídos deste aumento, disse à Lusa em outubro a presidente executiva, Ana Figueiredo.

De acordo com a empresa, o universo de clientes que apenas têm voz fixa e plano de reformados é de 100 mil.

No ano passado, o IPC registou uma variação média anual de 7,8%, “significativamente acima da variação registada no conjunto do ano 2021 (1,3%)” e “a variação anual mais elevada desde 1992”, de acordo com os últimos dados do INE.