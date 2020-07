As duas propostas foram hoje debatidas no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, estabelecendo a do Orçamento Suplementar da Madeira um reforço de 287,7 milhões de euros face ao valor aprovado para 2020.

O Orçamento Regional para este ano passa dos 1.743 milhões de euros para 2.030,7 milhões, de forma a fazer face aos problemas provocados pela crise pandémica da covid-19.

Quanto ao Plano de Investimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2020, inicialmente orçado em 548 milhões de euros, será reforçado em 149 milhões, verba que se destina, sobretudo, a apoiar a competitividade e a internacionalização das empresas.

A discussão na especialidade e a aprovação final dos documentos decorrem na quinta-feira.

O presidente do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, Miguel Albuquerque, disse, na intervenção final, que o Orçamento Suplementar visa "acomodar" uma série de medidas e despesas resultantes do impacto socioeconómico da covid-19 e evitar o "colapso total" da região.

Albuquerque sublinhou que o orçamento não é um plano de recuperação económica, vincando que esse será apresentado em breve no parlamento regional, e reforçou que todos os apoios concedidos pelo executivo deste o início da pandemia foram "à custa do orçamento regional", criticando, uma vez mais, a falta de solidariedade do Governo da República.

"Triste é assistir ao discurso do maior partido da oposição [o PS], que fala de um mundo paralelo, uma lengalenga que não leva a nada", declarou, face à intervenção do deputado socialista Sérgio Gonçalves, o qual destacou a falta de "plano e estratégia" expressa no Orçamento Suplementar.