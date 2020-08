"Para evitar a austeridade têm de ser apresentadas outras compensações para não adiar medidas", disse à publicação a líder parlamentar do PAN, Inês de Sousa Real.

Assim, uma das propostas que o partido vai pôr em cima da mesa das negociações do 0E2021 será a redistribuição das injeções de capital na banca e o "fim das isenções perversas", como é o caso da isenção do pagamento do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) pelo setor da aviação.

No encontro com o Governo, previsto para próxima sexta-feira, o PAN irá ainda mostrar-se contra um aumento do salário mínimo abaixo do previsto.

Em entrevista ao Expresso, publicada este sábado, o primeiro-ministro admitiu continuar a aumentar o salário mínimo no próximo ano e criar um rendimento excecional por causa da pandemia, mas adia a revisão dos escalões do IRS, prevista para 2021, para os orçamentos dos anos seguintes.