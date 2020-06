Assim, para além do alargamento dos critérios de apoio, os comunistas recomendam ao governo que inclua nesta ajuda as editoras que se dedicam a publicações específicas (designadamente partituras), a criação de uma "linha extraordinária de apoio à edição direcionada às pequenas editoras e editoras independentes", o reforço da fiscalização do cumprimento da Lei do Preço Fixo e o fomento de "programas de aquisição de livros e revistas para as bibliotecas públicas e para as bibliotecas escolares".

Foi também votado hoje o projeto de resolução do BE sobre o mesmo tema, que acabou ?chumbado' com votos contra do PS, PSD, CDS e Iniciativa Liberal.

No diploma, os bloquistas recomendavam ao Governo um programa de emergência de um milhão de euros para apoiar as pequenas editoras, "comparticipando o Governo com 90% dos custos de produção, incluindo tradução, revisão, paginação, design de capa, ilustração e impressão", sendo este apoio para um máximo de três livros por editora e cujas candidaturas devem ser entregues este ano.

"As rendas imobiliárias das livrarias independentes são financiadas em 90% até ao final de 2020, com efeitos retroativos à declaração do estado de emergência devido à crise pandémica", propunha ainda o BE.

Os projetos de resolução não têm força de lei, constituindo-se apenas como recomendações dos partidos ao executivo.