De acordo com informação interna, a que Lusa teve hoje acesso, a Altice comunicou aos seus colaboradores em 20 de outubro a passagem de “comando” do polo de inovação da Altice de Alcino Lavrador para Paulo Firmeza.

Alcino Lavrador iniciou a sua carreira em 1985 na PT Inovação, como engenheiro de desenvolvimento de protocolos de rede e mais tarde de serviços de rede inteligente.

Desempenhou ainda várias funções de gestão na empresa e liderou projetos em África e no Brasil. Em agosto de 2006 foi nomeado administrador executivo da PT Inovação, passando em 2008 a ser presidente executivo.

Desde janeiro de 2016 que era diretor-geral da Altice Labs e agora, “por vontade própria”, Alcino Lavrador deixa a liderança do polo de inovação.

“A nossa história escreve-se com inovação e competência e faz-se, em primeiro lugar, de pessoas. O talento e o saber fazer bem e com orgulho, é o que nos diferencia”, escreveu a presidente executiva (CEO) da Altice Portugal, Ana Figueiredo, num ‘mail’ enviado aos colaboradores e a que a Lusa teve acesso.

“E há pessoas que pela sua competência, entrega e carisma fazem toda a diferença. O Alcino Lavrador, que está neste setor e no grupo há quase 40 anos, é exatamente disso exemplo”, salientou, sublinhando que o responsável colocou nos últimos anos, “a partir de Aveiro, a Altice Labs no mapa da inovação mundial”.

Trata-se de “um percurso incomparável que acompanha e imprime muitos dos marcos da história de um setor tão desa?ante e competitivo como é o nosso (…) que deixa também um importante legado, com impacto no futuro, e boas memórias a quem trabalha e trabalhou ao seu lado”, salientou a gestora.

“Ao Alcino deixo o meu agradecimento e da Comissão Executiva, por todo o empenho, espírito de inovação, dedicação à equipa bem como os votos de um futuro que continuará a ser inovador, certamente”, prosseguiu Ana Figueiredo, referindo que a partir de 01 de novembro “será João Paulo Firmeza a dar continuidade a esta importante história”.

O novo diretor-geral era, desde 2020, diretor de estratégia de inovação e digital da Altice Labs, com “um conhecimento ímpar do setor” e do grupo, “onde tem desempenhado funções de gestão em Portugal e no Brasil”, apontou Ana Figueiredo na missiva.

“É o pro?ssional certo para assumir este grande desa?o. Terá a responsabilidade de manter o legado da Altice Labs e do seu diretor-geral e conta com a minha total con?ança, tal como a do Alcino Lavrador e da equipa de gestão da nossa empresa”, rematou a CEO, acrescentando que “juntos” o grupo continuará a “liderar a inovação de Portugal para o mundo”.

