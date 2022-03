Na carta dirigida ao presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, o grupo parlamentar do PCP justifica o pedido "considerando as subidas anunciadas já para a próxima semana do preço dos combustíveis e as consequências profundamente negativas que tais decisões terão na vida nacional e na economia portuguesa".

Os preços do gasóleo e da gasolina aumentam 14 e oito cêntimos por litro, respetivamente, na próxima semana, acompanhando o aumento das cotações dos produtos petrolíferos nos mercados internacionais.

De acordo com os preços de referência da Entidade Nacional para o Mercado Energético (ENSE), o preço médio do gasóleo simples é hoje de 1,754 euros por litro e deverá a partir de segunda-feira chegar perto dos 1,90 euros por litro nos postos de abastecimento em Portugal, enquanto o preço médio da gasolina 95 - atualmente em 1,795 euros por litro - atingirá os 1,88 euros por litro.

O aumento dos produtos petrolíferos ocorre na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, conflito que dura há mais de uma semana.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a “operação militar especial” na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.