Quantas candidaturas podem ser submetidas?

Cada pessoa pode submeter a candidatura apenas um projeto, mas cada projeto pode ter entre 2 a 5 membros, sendo que apenas dois desses membros podem auferir bolsa e apenas se não tiverem qualquer outra fonte de rendimento.

Sou residente no estrangeiro, posso candidatar-me?

Sim, desde que comprove a nacionalidade portuguesa e que cumpra os restantes critérios de elegibilidade, acima mencionados.

Não sou português, posso candidatar-me?

Sim, desde que comprove que tem residência em Portugal e que cumpra os restantes critérios de elegibilidade.

Para usufruir deste programa podemos beneficiar de outro rendimento?

Para ser elegível para bolsa, o candidato não pode usufruir de outra fonte de rendimento.

A Bolsa do Startup Voucher é acumulável com o subsídio de desemprego?

Não. Com a atribuição da bolsa do Startup Voucher o candidato passa a receber um valor mensal e desta forma deixa de ter direito ao subsídio.

Onde e quando me posso candidatar?

A candidatura pode ser submetida a qualquer altura, através de formulário no site do IAPMEI.

Startup Visa

O Startup Visa é um programa de acolhimento a empreendedores estrangeiros que pretendem desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal, com vista à concessão de visto de residência ou autorização de residência para imigrantes empreendedores. É um dos maiores incentivos para empreendedores estrangeiros, sem residência permanente no Espaço Schengen.

Quem se pode candidatar?

É aplicável a empreendedores residentes fora do espaço Schengen que pretendam criar a sua empresa em Portugal ou mover para Portugal uma empresa já criada fora do Espaço Schengen.

Qual a idade mínima e o limite de pessoas?

Este programa é para maiores de 18 anos, sem limite de idade. O programa pode acolher, por projeto, até 5 empreendedores.

Tenho uma empresa já́ criada, sou um cidadão estrangeiro e o meu sócio é cidadão português. Podemos ser candidatos ao Startup Visa?

Podem, no entanto a empresa tem de estar criada fora do território nacional e a candidatura só será valida se o líder da mesma for o elemento estrangeiro sem residência permanente no Espaço Schengen.

Como e quando solicitar o visto para permanecer em Portugal?

O visto deverá ser solicitado junto dos postos consulares portugueses após aceitação do projeto no programa Startup Visa. Uma vez aprovada a candidatura, será emitida uma Declaração de Aceitação pelo IAPMEI (Instituto de Apoio às PME e à Inovação e entidade responsável pelo programa). O visto de residência destina-se a permitir ao seu titular a entrada em território português com a finalidade de solicitar autorização de residência. Este visto é válido para 2 entradas e habilita o seu titular a permanecer em território nacional durante 4 meses.

Quantos elementos por projeto se podem candidatar ao programa Startup Visa?

Cada projeto pode ter entre 1 a 5 elementos.

A minha família também obtém visto de residência através do programa?

É possível solicitar o reagrupamento familiar, ficando condicionada a sua aceitação à concessão do titular requerente do visto.

A candidatura exige Registo Criminal, como posso pedir?

O Registo Criminal pode ser solicitado através da embaixada do país de origem. Em muitos casos, este pedido pode ser solicitado online. Este terá de ser traduzido e autenticado pela secção consular do país de origem ou apostilado nos termos da Convenção de Haia.

Onde e quando me posso candidatar?

A candidatura pode ser submetida a qualquer altura, através de formulário no site do IAPMEI.

Para qualquer questão adicional sobre este ou qualquer um dos nosso programas, consulte o nosso site ou contacte-nos através do endereço de email contact@startupportugal.com.